В ходе операции «Путина – 2026» в Ростовской области предотвращен ущерб экосистеме на миллион рублей

Более 450 рыб и 9 тысяч раков инспекторы выпустили в водоемы региона.

В Ростовской области в ходе масштабного рейда полицейские и рыбинспекторы изъяли сотни браконьерских сетей и спасли тысячи водных обитателей. Совместные действия правоохранителей и природоохранных служб позволили предотвратить значительный ущерб экосистеме местных водоемов.

Операция прошла на крупных водохранилищах региона с привлечением более десятка катеров и беспилотников. Сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу и инспекторы Нижнедонского отдела рыбоохраны действовали в рамках межведомственного мероприятия «Путина – 2026». Их задачей был поиск и пресечение фактов незаконной добычи водных биоресурсов.

За один день из акватории было извлечено свыше 460 сетей и раколовок. Из них выпущены обратно в естественную среду более 450 рыб и около 9 тысяч раков. Предотвращенный ущерб оценивается в один миллион рублей. Подобные оперативно-профилактические мероприятия, нацеленные на борьбу с браконьерством и привлечение виновных к ответственности, будут продолжены на всей территории области.

Фото: скрин видео из ТГ-канала МВД 61.