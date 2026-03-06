В донском регионе задержан иностранец, скрывавшийся от правосудия 18 лет

Уроженец Армении, не имевший российского гражданства, изменил свое имя и поселился в Ростове, его «вычислили» по отпечаткам пальцев.

В Ростовской области сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по региону задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске за угон автомобиля. Еще в 2007 году он был приговорен в Тамбовской области к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако от законного наказания гражданин Б. уклонился, в связи с чем годом позже ему условное осуждение отменено и определено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. Отделением розыска оперативного отдела УФСИН России по Тамбовской области он объявлен в розыск, сообщил в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

Как выяснилось, гражданин Б., уроженец Республики Армения, не имея российского гражданства, с целью скрыться от правосудия, под другим именем вернулся в Россию и поселился в Ростове-на-Дону.

«Согласно данным информационного центра МВД России отпечатки пальцев рук гражданина Б. совпадают с отпечатками пальцев рук гражданина Г., проживающего на территории Ростовской области и привлекавшегося к уголовной ответственности за совершение угона транспортного средства в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники ГУФСИН России по Ростовской области установили местонахождение беглого преступника и сегодня, 6 марта, он был задержан в донской столице.

В данный момент мужчина помещен в следственный изолятор, после чего по решению суда будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области