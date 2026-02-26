Главная » Новости Ростовской области

В «Донской Швейцарии» прокачали скорости 4G

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Инженеры МегаФона модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать качество звонков в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

Район, известный среди туристов как «Донская Швейцария», стал ещё комфортнее. Оператор развил телеком‑инфраструктуру в административном центре — городе Белая Калитва, а также в посёлках Шолоховский, Синегорский, Коксовый, Горняцкий и хуторах Богураев, Рудаков, Голубинка, Ильинка. Улучшение качества связи ощутили, как в жилых районах, так и в образовательных учреждениях, магазинах, кафе и банках. Работы затронули пляжные зоны вблизи рек Северный Донец и Калитва, а также автовокзал в Белой Калитве и железнодорожную станцию Какичев.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с. Этого достаточно, например, чтобы загрузить фотоальбом из 50 снимков высокого разрешения менее чем за 10 секунд.

Помимо этого, запуск базовых станций расширил зону, в которой доступна технология голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. С начала года спрос на VoLTE вырос на 12%.

  • Реклама
  • Рекламодатель ПАО «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • erid: 2VfnxyYLBZs

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МегаФон мобильная связь новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru