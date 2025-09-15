В День борьбы с лимфомами гематологи ростовского онкоцентра назвали симптомы заболевания

15 сентября отмечается Всемирный день борьбы с лимфомами. Опухоли лимфатической и кроветворной систем составляют 5% от числа всех злокачественных новообразований.

Специалисты отделения гематологии и химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии (НМИЦ онкологии Минздрава России) перечислили симптомы и факторы риска развития опухолей кроветворной и лимфоидной систем.

Заведующая отделением гематологии и химиотерапии НМИЦ, доктор медицинских наук, профессор Ирина Лысенко сообщила, что среди наиболее частых признаков лимфомы — увеличение лимфоузлов до двух сантиметров и более в диаметре, внезапное повышение температуры до 38°C и выше на протяжении трёх дней без признаков воспаления.

«Пациенты могут жаловаться на ночную потливость, необъяснимую потерю веса при сохранении аппетита, а также кожный зуд, вызывающий расчёсы. При появлении одного или нескольких из этих симптомов рекомендуется обратиться к терапевту, онкологу или гематологу», — отмечает эксперт.

Также специалисты НМИЦ назвали факторы, увеличивающие риск развития злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной систем. К ним относятся наличие опухолей крови у близких родственников, инфекционные заболевания, такие как мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейна-Барр и цитомегаловирус. В группу риска входят люди с иммунодефицитными состояниями, включая пациентов после трансплантации органов и больных ВИЧ-инфекцией.

Руководитель ростовского онкоцентра, академик РАН Олег Кит подчеркнул, что современная медицина достигла значительных успехов в лечении лимфом. При своевременном обращении к врачу на ранних стадиях удаётся добиться излечения в 90% случаев.

«Для выявления опухолевого процесса необходимо регулярно проходить профилактические осмотры, анализы крови, рентгенографию грудной клетки, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза. Эти меры помогают обнаружить лимфому на ранних стадиях и начать лечение», — рекомендует Олег Кит.

Для профилактики лимфом онкологи советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и своевременно лечить инфекционные заболевания.

Фото пресс-службы ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России