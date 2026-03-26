В центре донской столицы водитель электросамоката сбил ребенка и скрылся

В Ростове-на-Дону разыскивают водителя электросамоката, который сбил ребенка на тротуаре и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на проспекте Буденновском, что вновь актуализирует вопрос о безопасности движения средств индивидуальной мобильности в пешеходных зонах.

По предварительной информации Госавтоинспекции, вчера, 25 марта, около 11:20, неустановленный водитель на электросамокате двигался по тротуару проспекта Буденновского, от улицы Нансена в сторону улицы Мечникова. В районе дома №110 он допустил наезд на 11-летнего ребенка, который в тот момент также передвигался по тротуару на самокате, но во встречном направлении — от улицы Мечникова к улице Нансена. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд и движение по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам на электросамокатах является нарушением Правил дорожного движения и создает прямую угрозу безопасности людей.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО