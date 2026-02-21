На Дону благодаря системе «Безопасный город» на 20% снизилось число уличных преступлений  

Развитие системы «Безопасный город» и создание Ситуационного центра охраны порядка в Ростовской области повышают эффективность управления полицейскими силами. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по региону генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий, отчитываясь перед депутатами Законодательного Собрания о результатах оперативно-служебной деятельности за 2025 год.

По словам Речицкого, в минувшем году было зарегистрировано 14 912 преступлений в общественных местах и 5 271 — на улицах, при этом отмечается снижение их количества. Поддержанию правопорядка способствуют совместные с Правительством области мероприятия по развитию региональной системы видеонаблюдения «Безопасный город» и созданию закрытого контура для работы с информацией ограниченного доступа.

«Отмечу, что по итогам работы за 2025 год совокупность принимаемых нами мер позволила на 0,4% снизить количество преступлений в общественных местах (всего — 14912) и более чем на 20% — на улицах (-20,1%; всего — 5271)», — подчеркнул начальник главка.

По его мнению, с учетом запуска в марте 2026 года Ситуационного центра охраны порядка и группы управления нарядами, которые будут включать весь спектр видеонаблюдения и аналитики, качество взаимодействия в рамках системы «Безопасный город» должно выйти на новый уровень.

Иллюстрация: скрин видео «Дон 24»