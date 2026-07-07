Уроженец Таганрога Павел Деревянко и его супруга стали третьими в финале шоу «Сокровища императора» на ТНТ

Актер Павел Деревянко и его супруга Зоя Фуць заняли третье место в финале третьего сезона реалити-шоу «Сокровища императора», уступив соперникам в борьбе за главный приз в 1 миллион юаней.

Решающая гонка прошла в китайском городе Чунцин. В ней участвовали три команды: «оранжевые» — Павел Деревянко и Зоя Фуць, «розовые» — Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро, а также «фисташковые» — Екатерина Моргунова и Кристина Арушанова.

Первый игровой день начался с испытания на память: участникам нужно было вслепую запомнить и воспроизвести последовательность иероглифов. Деревянко и Фуць справились с заданием вторыми, уступив только команде Пинчук и Шкуро.

На втором этапе, который проходил на шестиэтажном вещевом рынке, пара задержалась в магазинах, что вызвало напряжение у супруги актера.

Первый день завершился танцевальным флешмобом в стиле K-pop, с которым все команды справились успешно. По итогам дня лидерами стали «розовые» — они получили золотую кошку, дающую иммунитет и автоматический выход в суперфинал. «Черную кошку» (штраф в 20 минут) они отдали команде Моргуновой и Арушановой.

Во второй день Деревянко и Фуць столкнулись с испытанием на выносливость. На локации «Рататуй» им предложили съесть трех копченых крыс. Актер смог осилить лишь один кусочек, после чего отказался от продолжения, а его супруга даже не притронулась к блюду. За отказ пара получила штраф в 20 минут. В это время их соперницы — Моргунова и Арушанова — справились с заданием и вырвались вперед.

На следующем этапе участники разучивали сцену постановочного боя с элементами драк в стиле Джеки Чана. Затем на высоте более 500 метров им нужно было как можно быстрее начистить твердые китайские семечки. Здесь Деревянко вновь потеряли драгоценное время, уступив соперникам.

В результате «фисташковые» опередили «оранжевых» и вышли в суперфинал к «розовым». Павел и Зоя Деревянко завершили сезон на третьем месте.

«Мы были в полном принятии и абсолютно не чувствовали себя проигравшими, хоть и заняли третье место, потому что главная наша задача была побыть друг с другом. Мы узнавали себя новых. Мы команда!» — поделился Павел.

В суперфинале команды Пинчук и Шкуро, а также Моргуновой и Арушановой соревновались в сборке гигантского механизма из шестеренок, чтобы привести в движение деревянного дракона. Победу одержали Ирина Пинчук и Екатерина Шкуро, ставшие обладателями главного приза в 1 миллион юаней.

Фото предоставлено пресс-службой ТНТ