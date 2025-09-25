Ученые спрогнозировали рост вылова рапаны в Азовском море

Из-за изменений климата стали другими и условия обитания водных биоресурсов в Азовском море. На основе мониторинга учёные Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии разработали среднесрочный прогноз развития сырьевой базы промысла в Азовском море до 2030 года.

По наиболее вероятному сценарию, промысловое значение беспозвоночных, включая моллюсков, будет расти. Исследования, проводимые учеными, подтверждают точность этих прогнозов.

«Моллюск рапана является наиболее интенсивно осваиваемым промысловым биоресурсом в Азовском море. На 15 сентября текущего года рапана занимает одну из лидирующих позиций по объёмам добычи, опережая такие виды, как тюлька, пиленгас, камбала-калкан и бычки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Изначально ареал обитания рапаны ограничивался Керченским проливом в период с 2000 по 2009 годы. В последующие годы, по мере роста солёности воды, согласно данным исследований, ареал рапаны значительно расширился, охватив большую часть акватории моря. К 2020–2024 годам биомасса моллюска в Азовском море достигла 20–25 тыс. тонн.

До 2020 года добычу рапаны осуществляли только в Керченском проливе путём прибрежного лова. В последние годы к этому способу добавился судовой промысел в южной части моря. В 2024 году, благодаря научным рекомендациям учёных Азово-Черноморского филиала ВНИРО, промысловики впервые начали добычу рапаны в Бердянском и Белосарайском заливах.

В 2025 году рапана добывалась как в Керченском проливе, так и в Северном Приазовье. Хотя промысел начался в Керченском проливе, ключевым районом по объёмам вылова в этот год стало Северное Приазовье.

«Несмотря на сложные погодные условия в путину текущего года, на 15 сентября добыча рапаны достигла 1998 тонн, что является рекордным показателем за аналогичный период последних трёх лет», — приводит цифры источник.

