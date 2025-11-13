Главная » #Наука

Ученая ЮФУ получила престижную международную премию

Екатерина Кравченко вошла в число пяти лучших молодых умов в мире в области геотехники.

Ведущий научный сотрудник Южного федерального университета Екатерина Кравченко была признана одной из пяти лучших молодых специалистов в области геотехники, получив престижную международную награду. Это признание от ведущего профессионального сообщества стало важным событием для донского вуза и всего региона.

«В этой истории для меня важны два момента: во-первых, мировой уровень исследований, которые ведутся прямо здесь, в нашей области. А во-вторых, возвращение Екатерины в Ростов-на-Дону для открытия своей лаборатории — убедительный знак. У нас есть возможности для ведущих ученых», — написал в своих соцсетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Работы Екатерины, направленные на создание «умных» материалов для строительства и охраны окружающей среды, имеют важное практическое значение не только для региона и страны, подчеркнул губернатор.

Фото: ТГ-канал Юрия Слюсаря

наука новости Ростовская область Юрий Слюсарь ЮФУ
