Туман ухудшил видимость на участке трассы М-4 «Дон» с 777 по 876 км

В Ростовской области сильный туман фиксируется на трассе М-4 «Дон», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ухудшение погодных условий затронули трассу с 777 км по 876 км.

«Призываем автомобилистов не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров», — обратились к участникам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции.