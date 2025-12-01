Туман ухудшил видимость на участке трассы М-4 «Дон» с 777 по 876 км

В Ростовской области сильный туман фиксируется на трассе М-4 «Дон», сообщает региональная Госавтоинспекция.
Ухудшение погодных условий затронули трассу с 777 км по 876 км.
«Призываем автомобилистов не превышать скоростной режим на дорогах, а пешеходам пересекать проезжую часть дороги только по пешеходным переходам, в соответствии с сигналами светофоров», — обратились к участникам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции.
Фото Госавтоинспекции РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».