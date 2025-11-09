Теплоходы «Клавдия» и «Опал» столкнулись в акватории реки Дон

9 ноября в Ростовской области два теплохода столкнулись в акватории реки Дон. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура, которая организовала проверку.
Участниками инцидента в акватории реки стали теплоходы «Клавдия» и «Опал». Во время происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
«Волго-Донская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — пишет источник.
Ранее мы рассказали, что в порту Таганрога нарушали правила безопасности мореплавания.
Фото Южной транспортной прокуратуры
