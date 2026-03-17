Главная » Новости Ростовской области

Телеком-оператор признан лучшим работодателем России в IT-сфере

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

Habr Career представил ежегодный рейтинг IT-работодателей. Первое место среди крупных компаний занял федеральный оператор связи. МегаФон стал лидером в шести ключевых критериях оценки из 12 возможных.

Принять участие в исследовании могли только сотрудники, зарегистрированные на платформе Habr. В течение года они оставляли отзывы и оценивали своих работодателей по широкому спектру заданных параметров — от возможностей карьерного роста до социальной ответственности бизнеса. Итоговый балл сложился из средневзвешенных оценок по всем категориям, также в нём учтён показатель рекомендаций: то, насколько охотно сотрудники готовы советовать компанию другим как место работы.

Оператор стал лидером в следующих категориях: социальный пакет, карьерный рост, признание результатов труда, грамотность управления, связь с топ менеджментом и показатель личного восприятия социальной миссии «Компания делает мир лучше». Шесть первых позиций обеспечили высокие итоговые показатели — общий балл составил 4,79 из пяти возможных, а 96% участников отметили готовность рекомендовать работодателя.

«МегаФон — прежде всего телекоммуникационная компания, которая создаёт цифровые продукты на стыке телекома и IT. Для нас рейтинг Habr Career не является профильным, но имеет особую значимость: он подтверждает, что компания успешно привлекает и удерживает IT-специалистов, для которых у нас есть технологически сложные и масштабные проекты — от развития интеллектуальных сетей связи до создания решений на основе больших данных и ИИ», — отметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко.

  • Реклама
  • Рекламодатель ПАО «МегаФон»
  • ИНН 7812014560
  • erid: 2VfnxxhLbYV

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

МегаФон новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru