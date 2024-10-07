Таможенники Таганрога передали военнослужащим СВО конфискованный Ford Fiesta

Сотрудники службы по Таганрогу Ростовской таможни передали автомобиль Ford Fiesta воинскому подразделению Министерства обороны РФ для помощи в выполнении боевых задач.

С начала 2024 года — это уже пятый факт передачи таганрогскими таможенниками конфискованных автомобилей воинским подразделениям.

Автомобиль с литовскими номерами конфисковали в доход государства по решению суда.

В соответствии с п. 1 ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в пассажирской таможенной декларации был установлен предельный срок временного ввоза транспортного средства на таможенную территорию ЕАЭС.

«По закону до истечения установленного срока декларант обязан вывезти транспортное средство с таможенной территории ЕАЭС либо совершить иные действия, предусмотренные таможенным законодательством Евразийского экономического союза. Однако установленные действия гражданином предприняты не были. Поэтому автомобиль иностранного производства по решению суда был конфискован, а затем передан в зону СВО», — комментирует пресс-служба ведомства.

Фото Ростовской таможни