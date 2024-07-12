Таможенники Таганрога передали военнослужащим СВО конфискованный автомобиль

Для помощи в выполнении боевых задач воинскому подразделению Министерства обороны РФ сотрудники службы по Таганрогу Ростовской таможни передали транспортное средство Honda Civic 5DR.

«Автомобиль конфискован в доход государства по решению суда в рамках производства по делу об АП по ч.1 ст. 16.18 КоАП России по факту невывоза физическим лицом с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средства в установленный срок», — говорится в сообщении пресс-службы Ростовской таможни.

Автомобиль иностранного производства Honda Civic 5DR, зарегистрированный в Германии, гражданка России ввезла в страну в апреле 2023 года через Беларусь. В октябре 2023 года сотрудники Азовского таможенного поста Ростовской таможни по обращению женщины продлили срок временного ввоза до апреля 2024 года.

В пассажирской таможенной декларации был установлен предельный срок временного ввоза транспортного средства на таможенную территорию ЕАЭС.

По закону до истечения установленного срока декларант обязан вывезти транспортное средство с таможенной территории ЕАЭС либо переоформить его. Владелец автомобиля этого не сделал, поэтому авто по решению суда конфисковали.

Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

Ранее мы сообщали, что ростовские таможенники передали в зону СВО конфискованную Toyota.