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Таможенники Таганрога передали военнослужащим СВО конфискованный автомобиль

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Для помощи в выполнении боевых задач воинскому подразделению Министерства обороны РФ сотрудники службы по Таганрогу Ростовской таможни передали транспортное средство Honda Civic 5DR.

Новости Таганрога

«Автомобиль конфискован в доход государства по решению суда в рамках производства по делу об АП по ч.1 ст. 16.18 КоАП России по факту невывоза физическим лицом с таможенной территории ЕАЭС временно ввезенного транспортного средства в установленный срок», — говорится в сообщении пресс-службы Ростовской таможни.

Автомобиль иностранного производства Honda Civic 5DR, зарегистрированный в Германии, гражданка России ввезла в страну в апреле 2023 года через Беларусь. В октябре 2023 года сотрудники Азовского таможенного поста Ростовской таможни по обращению женщины продлили срок временного ввоза до апреля 2024 года.

В пассажирской таможенной декларации был установлен предельный срок временного ввоза транспортного средства на таможенную территорию ЕАЭС.

По закону до истечения установленного срока декларант обязан вывезти транспортное средство с таможенной территории ЕАЭС либо переоформить его. Владелец автомобиля этого не сделал, поэтому авто по решению суда конфисковали.

Фото: пресс-служба Ростовской таможни.

Ранее мы сообщали, что ростовские таможенники передали в зону СВО конфискованную Toyota.

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Таганрогская правда
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