«Таганрогская правда» теперь в МАХ: будьте в курсе событий без интернета

Дорогие читатели! «Таганрогская правда» запустила официальный канал в национальном мессенджере МАХ. Теперь свежие и достоверные новости Таганрога и Ростовской области всегда будут у вас под рукой.

На нашем канале вы найдёте: оперативные новости о главных событиях города, репортажи с мероприятий, аналитические материалы о жизни региона, анонсы культурных и спортивных событий и другую полезную информацию для жителей Таганрога.

Почему стоит подписаться?

Доступность. Читать публикации можно даже без подключения к интернету — все материалы сохраняются в кэше приложения.

Оперативность. Вы будете получать мгновенные уведомления о самых важных событиях.

Достоверность. У нас только проверенная информация.

Удобство. Всё самое важное в одном месте — без лишней рекламы и спама.

Мы рады каждому новому подписчику!

Как нас найти? По иконке МАХ в «шапке» сайта или по ссылке.