Таганрог прощается с председателем профсоюзной организации завода «Прибой» Анатолием Стельмаком

После тяжелой продолжительной болезни 12 сентября перестало биться сердце Анатолия Альфонсовича Стельмака.

Анатолий Альфонсович Стельмак родился 1 августа 1941 года в г. Витебске (Беларуссия), выпускник Всесоюзного политехнического института, из 60 лет общего трудового стажа более 50 лет посвятил работе в судостроительной промышленности на Таганрогском заводе «Прибой». Требовательный к себе и подчиненным, он всегда доводил начатое дело до конца, проявляя настойчивость и компетентность.

Прошел этапы производственной деятельности от мастера до председателя профсоюзного комитета завода. С 1994 года целеустремленно реализовал новую социально-экономическую политику предприятия, мобилизуя трудовой коллектив предприятия на выполнение поставленных задач по укреплению могущества и обороноспособности нашей Родины. В последние годы значительное место в его работе занимали вопросы по противодействию спаду производства, по техническому перевооружению завода и обеспечению стабильной работы в новых экономических условиях.

Анатолий Альфонсович Стельмак постоянно заботился о дальнейшем улучшении системы заработной платы, действующий на предприятии, много внимания уделял вопросам охраны труда, сохранения рабочих мест, созданию работникам завода необходимых и безопасных условий труда и быта, оздоровлению и активному отдыху трудящихся и членов их семей, воспитанию молодежи, подготовке и обучению кадров. Активно внедрял в жизнь принципы социального партнерства, умело строил взаимоотношения с администрацией завода, города Таганрога и Ростовской области, снижая социальную напряженность в трудовом коллективе. Он активно помогал администрации завода в решении вопросов стабилизации и улучшения социально-экономической ситуации в городе.

За свои достижения в общественной деятельности, активную работу по развитию социального партнерства, эффективную реализацию молодежной политики Стельмак А.А. награжден различными наградами, такими как, медаль «300 лет Российскому флоту», медаль «100 -летите профсоюзов России», нагрудный знак ФНПР «За активную работу в профсоюзе», Памятный знак «80 лет Ростовской области». нагрудный знак ФНПР «За заслуги  перед профдвижением  России», ему присвоено звание «Почетный судостроитель», вручены  благодарности и почетные грамоты ФНПР, РПРС (Российского профсоюза работников судостроения), администрации города.

Администрация, профсоюзная, молодежная организации и совет ветеранов АО «ТЗ «Прибой» выражают глубокие соболезнования семье и родственникам покойного.

Анатолий Альфонсович Стельмак похоронен на Николаевском кладбище 15 сентября.

Память об Анатолии Альфонсовиче Стельмаке навсегда останется в наших сердцах.

