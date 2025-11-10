Таганрог планирует получить паспорт готовности к отопительному сезону в ближайшие дни

Таганрог рассчитывает получить паспорт готовности к отопительному сезону в течение ближайшей недели. Об этом 10 ноября глава города Светлана Камбулова сообщила во время оперативного совещания, которое провел губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации Ростехнадзора, паспорта готовности уже получили большинство муниципалитетов. Продолжают работу в этом направлении семь территорий — Азов, Ростов, Таганрог, Зерноград, Октябрьский, Песчанокопский и Тарасовский районы.

В Таганроге, по информации главы города Светланы Камбуловой, пока еще не получили акты готовности две организации.

«Все замечания Ростехнадзора ими были учтены, ситуация под контролем», — уточнила глава Таганрога.

Завершение работ по получению паспортов готовности оставшимися муниципалитетами губернатор поручил держать на персональном контроле.

«Еще есть время завершить все проверки и, выполнив требования Ростехнадзора, получить паспорта готовности. Они, конечно, не самоцель, главное – обеспечить надежное, без перебоев, теплоснабжение жилья и социальных объектов», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Напомним, что минувшей зимой без паспортов остались 8 муниципалитетов, включая донскую столицу. Сейчас получить этот документ время еще сеть — по действующим правилам его надо оформить до 20 ноября.

Фото из архива