Суд в Ростове рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием водителя без прав

В Ростове будут судить 22-летнего местного жителя, который не имея водительских прав сел за руль и насмерть сбил подростка, сообщает региональная прокуратура.

Следствие установило, что в августе минувшего года 22-летний житель Ростова двигался на автомобиле по проспекту Сельмаш и совершил наезд на 16-летнего пешехода, который от полученных травм скончался.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что на Дону за один день случились два серьезных ДТП с подростками на питбайках, есть пострадавшие.

Фото Прокуратуры РО