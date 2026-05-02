Стоимость продуктового набора для шашлыка в Ростовской области выросла на 3,2% за год

Специалисты отделения Банка России по Ростовской области и регионального департамента потребительского рынка подсчитали, как изменились цены на продукты для шашлыка к майским праздникам, а также напомнили о правилах безопасности при приготовлении этого блюда.

Эксперты регионального отделения Банка России рассчитали «индекс пикника», сравнив средние цены на товары на основе данных Росстата в марте прошлого и нынешнего годов. В набор для пикника включили по одному килограмму свинины, куриных окорочков, лука, огурцов, помидоров, по 200 г зелени, майонеза и кетчупа, два литра фруктовых соков, 20 г соли и 5 г специй.

Выяснилось, что за год стоимость базового продуктового набора для весеннего пикника на Дону выросла на 3,2%. При этом одни товары подорожали, например, бескостная свинина (+5,6%), куриные окорочка (+9,8%), соки (+2,1%), майонез (+2%), другие подешевели – лук (-11,8%), свежие помидоры (-0,5%), а кетчуп почти не изменился в цене (-0,1%).

По словам управляющего Отделением Банка России по Ростовской области Натальи Леонтьевой, на Дону в целом за год заметно подешевел репчатый лук – аграрии в ожидании нового урожая старались распродать прошлогодние запасы. Также стали дешевле помидоры: на донские прилавки поступило больше томатов за счет увеличения импорта. Цены на свежую зелень (+1%) и огурцы (+6,1%) выросли. Это объясняется увеличением издержек фермеров на освещение и обогрев теплиц из-за удорожания коммунальных услуг. Кроме того, в цене прибавили свинина и мясо кур из-за роста себестоимости мясопродуктов – расходов на корма, ветпрепараты, транспортные и коммунальные услуги.

Если вы все же собрались на пикник с шашлыками, то не забывайте о правилах, которые необходимо соблюдать. В региональном департаменте потребительского рынка рекомендуют при покупке мяса внимательно изучить состав и дату фасовки, а также избегать готовых маринадов с резким запахом и сомнительным внешним видом. Для перевозки мяса на природу используйте сумку-холодильник: продукт должен храниться при температуре 2-6 °C. Во время приготовления не допускайте контакта сырого мяса с готовыми продуктами (овощами, хлебом). Недожаренное мясо может быть причиной кишечных инфекций. Не забывайте соблюдать правила личной гигиены и тщательно мойте овощи и зелень перед употреблением в пищу. Если после отдыха остался готовый шашлык, то его следует остудить, нарезать на небольшие кусочки, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник. Так блюдо можно хранить до 36 часов.

Изображение от freepik