Союз педиатров России признал лучшей донскую областную клиническую больницу

Донская областная детская клиническая больница получила признание на высоком уровне — она стала победителем конкурса Союза педиатров России в номинации «Лучшая педиатрическая организация 2025 года». Торжественное награждение состоялось в рамках XXVII Конгресса педиатров России с международным участием, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Это достижение является подтверждением высокого уровня медицинского обслуживания и профессионализма коллектива больницы. При этом останавливаться на достигнутом коллектив учреждения не намерен. В планах детской областной клинической больницы развитие Центра детской онкологии и гематологии, включая внедрение высокотехнологичных методик трансплантации костного мозга; расширение спектра высокотехнологичного хирургического лечения по всем профилям.

Фото: donland.ru