Сотрудники пожарной службы Дона отмечают сегодня свой профессиональный праздник

Более 6,5 тысяч человек на территории Ростовской области работают в пожарных частях региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником — Днем пожарной службы, который отмечается 30 апреля.

«Ваша работа требует не только высочайшей квалификации и отточенных навыков, но и настоящего мужества, выдержки, самоотдачи. Умения мгновенно оценить обстановку, быстро принять верное решение и действовать смело, порой рискуя собой ради спасения других», — говорится в поздравлении главы региона.

В Ростовской области круглосуточно дежурят 60 пожарных частей, расположенных в 39 муниципалитетах. За последние пять лет в регионе открыли 19 новых подразделений. В федеральной и областной противопожарной службе работают более 6,5 тысячи человек, в их распоряжении свыше 1 000 единиц техники.

Отдельно губернатор отметил казачьи пожарные подразделения, которые в прошлом году сотни раз выезжали на тушение возгораний. Также действуют муниципальные и добровольные формирования — более 2 тысяч добровольцев участвовали в борьбе с огнем в прошлом году.

«Мы активно поддерживаем огнеборцев: помогаем обновить парк пожарной техники и спецоборудования, — отметил глава региона. — Спасибо вам за смелость, верность долгу, за каждый выезд и каждую спасённую жизнь!»

Фото: скрин видео из канала в МАХ Юрия Слюсаря