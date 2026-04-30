Главная » Новости Ростовской области

Сотрудники пожарной службы Дона отмечают сегодня свой профессиональный праздник

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Более 6,5 тысяч человек на территории Ростовской области работают в пожарных частях региона.

Новости Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником — Днем пожарной службы, который отмечается 30 апреля.

«Ваша работа требует не только высочайшей квалификации и отточенных навыков, но и настоящего мужества, выдержки, самоотдачи. Умения мгновенно оценить обстановку, быстро принять верное решение и действовать смело, порой рискуя собой ради спасения других», — говорится в поздравлении главы региона.

В Ростовской области круглосуточно дежурят 60 пожарных частей, расположенных в 39 муниципалитетах. За последние пять лет в регионе открыли 19 новых подразделений. В федеральной и областной противопожарной службе работают более 6,5 тысячи человек, в их распоряжении свыше 1 000 единиц техники.

Отдельно губернатор отметил казачьи пожарные подразделения, которые в прошлом году сотни раз выезжали на тушение возгораний. Также действуют муниципальные и добровольные формирования — более 2 тысяч добровольцев участвовали в борьбе с огнем в прошлом году.

«Мы активно поддерживаем огнеборцев: помогаем обновить парк пожарной техники и спецоборудования, — отметил глава региона. — Спасибо вам за смелость, верность долгу, за каждый выезд и каждую спасённую жизнь!»

Фото: скрин видео из канала в МАХ Юрия Слюсаря

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости пожарные Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru