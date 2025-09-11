Сотрудница администрации Батайска систематически брала взятки

И закрывала глаза на факты незаконной торговли в городе.

В Батайске будут судить начальницу отдела торговли местной администрации, уже уволенную, за систематическое взяточничество. Об этом рассказали в региональном следкоме.

Бывшая чиновница, по данным следствия, в течение 2024 и 2025 годов брала взятки через посредников от предпринимателей, ведущих торговлю в нестационарных торговых объектах и в неустановленных для этих целей местах. В ответ начальница отдела батайской администрации «не замечала» фактов незаконной торговли. Общая сумма взяток за такие «услуги» составила более 650 тысяч рублей.

Кроме того, фигурантка лично получила взятку в сумме 500 тыс. рублей от предпринимателя, которому пообещала победу на аукционе и заключение с ним договора о размещении торгового ларька.

Обвиняемая заключена под стражу, ее знакомый, выступавший посредником в передаче взяток, — под домашним арестом. Уголовное дело у утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

Фото rostov.sledcom.ru