Социологи зафиксировали высокую готовность к голосованию в Ростовской области

20 сентября жителям Дона предстоит избрать депутатов Государственной Думы, донского парламента и местных органов самоуправления.

В Ростовской области более 70% опрошенных граждан выразили готовность принять участие в предстоящих выборах. Такие данные получены в ходе социологического исследования, проведенного накануне единого дня голосования 20 сентября, когда жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы, проголосовать на дополнительных выборах в донской парламент и сформировать органы местного самоуправления, сообщает избирком Ростовской области.

Согласно результатам опроса, в котором участвовали две тысячи респондентов, положительный настрой к голосованию преобладает. Конкретно, 35,4% заявили, что готовы голосовать «очень охотно», а еще 36,6% — «скорее охотно». Вместе с этим часть жителей региона относится к участию в выборах с меньшим энтузиазмом: 10,7% сообщили, что относятся к голосованию «скорее неохотно», а 16,3% — «совсем неохотно». Около 1% опрошенных затруднились дать определенный ответ.

Схожая тенденция наблюдается и в вопросе доверия к избирательной процедуре. Большинство участников опроса, а именно 64,6%, скорее доверяют процессу выборов и их итогам, а 5,7% респондентов заявили о полном доверии.

