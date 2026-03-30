Служба по контракту: на Дону бойцы осваивают пулемет Калашникова в учебном центре

Новобранцы Южного военного округа, впервые подписавшие контракт с Министерством обороны, отрабатывают стрельбу из пулемета Калашникова (ПКМ) на занятиях по огневой подготовке. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

Курсанты учебного центра сначала изучили тактико-технические характеристики и устройство оружия, а затем приступили к практическим упражнениям. Под руководством опытных инструкторов они освоили быструю зарядку пулеметной ленты, изготовку для стрельбы, занятие укрытий и эффективное использование особенностей местности в бою.

«Военнослужащие осуществляли стрельбу из различных положений по мишеням, имитирующим группу пехоты условного противника на расстоянии до 500 метров», — пояснил Дмитрий Водолацкий.

Руководители занятий подчеркивают, что в реальном бою пулеметчик обязан оперативно реагировать на угрозы и обеспечивать прикрытие своего подразделения, поэтому в программе интенсивной общевойсковой подготовки этим навыкам уделяется повышенное внимание. Напомним, что Минобороны России продолжает набор на контрактную службу. Для заключения контракта необходимо обратиться в пункты отбора:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

В Ростовской области военнослужащие, заключившие контракт, могут получить единовременную выплату, включающую региональные и федеральные средства, в размере до 3,4 миллиона рублей.

Фото donland.ru