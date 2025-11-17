Главная » #СВО

Служба по контракту: бойцы проходят курс интенсивной подготовки в учебном центре

В Ростовской области военнослужащие, заключившие первый контракт с Минобороны РФ, осваивают огневую подготовку и приобретают навыки безопасного обращения с боеприпасами на одном из общевойсковых полигонов Южного военного округа.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Дмитрия Водолацкого, курс интенсивной общевойсковой подготовки в учебном центре длится месяц. После его завершения военнослужащие направляются в подразделения, где проходят подготовку по военно-учетной специальности на полигонах в тыловых районах СВО.

Во время занятий новобранцы отрабатывают стрельбу по появляющимся и неподвижным целям, осваивают работу с минными заграждениями, их установку и обнаружение в ходе ведения боевых действий. Под руководством опытных инструкторов бойцы изучают различные виды взрывных устройств, используемых на территории проведения СВО.В основу занятий по предметам боевой подготовки положен опыт участников специальной военной операции, полученный в ходе выполнения боевых задач.

Напомним, Минобороны России продолжает набор граждан на военную службу. Желающие заключить контракт могут обращаться:

  • в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);
  • в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Военнослужащие, заключившие контракт на прохождение контрактной службы с Минобороны РФ в Ростовской области, получают до 2,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

На все вопросы о военной службе по контракту ответят по короткому номеру 117.

