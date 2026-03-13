СКР возбудил уголовное дело после столкновения теплоходов в Таганрогском заливе

Ущерб от столкновения грузовых теплоходов превысил 19 млн рублей.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после столкновения двух грузовых судов в Таганрогском заливе, причинившего значительный материальный ущерб. Расследованием инцидента занимается Ростовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 21 января 2026 года. В результате столкновения два грузовых теплохода получили повреждения.

«Предварительная оценка нанесенного собственникам судов материального ущерба превышает 19 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали и причины случившегося.

Фото: ВК «Daily Bogudonia» (из архива)