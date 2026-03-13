Главная » Без рубрики

СКР возбудил уголовное дело после столкновения теплоходов в Таганрогском заливе

На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Ущерб от столкновения грузовых теплоходов превысил 19 млн рублей.

Без рубрики

В Ростовской области возбуждено уголовное дело после столкновения двух грузовых судов в Таганрогском заливе, причинившего значительный материальный ущерб. Расследованием инцидента занимается Ростовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, происшествие случилось в ночь на 21 января 2026 года. В результате столкновения два грузовых теплохода получили повреждения.

«Предварительная оценка нанесенного собственникам судов материального ущерба превышает 19 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, — сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы установить все детали и причины случившегося.

Фото: ВК «Daily Bogudonia» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru