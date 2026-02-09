Скончалась молодая дончанка, получившая травмы при атаке БПЛА

19-летняя жительница Батайска боролась за жизнь почти два месяца.

Сегодня в Батайске Ростовской области умерла Дарья Насридинова, получившая ранения в результате декабрьской атаки БПЛА. В ноябре девушке исполнилось 19 лет.

Врачи пытались спасти жизнь девушке в течение почти двух месяцев, однако травмы оказались смертельными. Свои соболезнования родным и близким погибшей выразил губернатор Дона Юрий Слюсарь:

«Приехал, чтобы выразить соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Дарье только в ноябре исполнилось 19 лет. Она училась в ДГТУ, увлекалась программированием и спортом. К сожалению, мирные жители продолжают гибнуть при атаках БПЛА, и каждая такая смерть — общая трагедия для Ростовской области», — написал в своих соцсетях глава региона.

Фото из ТГ-канала Юрия Слюсаря.