Главная » Новости Ростовской области

Скончалась молодая дончанка, получившая травмы при атаке БПЛА

На чтение 1 мин Просмотров 32 Опубликовано

19-летняя жительница Батайска боролась за жизнь почти два месяца.

Новости Ростовской области

Сегодня в Батайске Ростовской области умерла Дарья Насридинова, получившая ранения в результате декабрьской атаки БПЛА. В ноябре девушке исполнилось 19 лет.

Врачи пытались спасти жизнь девушке в течение почти двух месяцев, однако травмы оказались смертельными. Свои соболезнования родным и близким погибшей выразил губернатор Дона Юрий Слюсарь:

«Приехал, чтобы выразить соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами. Дарье только в ноябре исполнилось 19 лет. Она училась в ДГТУ, увлекалась программированием и спортом. К сожалению, мирные жители продолжают гибнуть при атаках БПЛА, и каждая такая смерть — общая трагедия для Ростовской области», — написал в своих соцсетях глава региона.

Фото из ТГ-канала Юрия Слюсаря.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru