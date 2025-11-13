Системы ПВО в ночь на 13 ноября работали в двух районах и одном городе Ростовской области

В результате ночной атаки никто не пострадал.
Прошедшей ночью три украинских беспилотника были сбиты над территорией донского региона.
«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
По сообщению Минобороны России, в ночь на 13 ноября дежурными средствами ПВО над территорией страны были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Были атакованы 11 регионов России, включая Ростовскую область, плюс акватория Черного моря.
Фото из архива
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».