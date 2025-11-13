Главная » Новости Ростовской области

Системы ПВО в ночь на 13 ноября работали в двух районах и одном городе Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

В результате ночной атаки никто не пострадал.

Новости Ростовской области

Прошедшей ночью три украинских беспилотника были сбиты над территорией донского региона.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

По сообщению Минобороны России, в ночь на 13 ноября дежурными средствами ПВО над территорией страны были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Были атакованы 11 регионов России, включая Ростовскую область, плюс акватория Черного моря.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БПЛА новости происшествия Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru