Системы ПВО в ночь на 13 ноября работали в двух районах и одном городе Ростовской области

В результате ночной атаки никто не пострадал.

Прошедшей ночью три украинских беспилотника были сбиты над территорией донского региона.

«Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Донецке и Миллеровском районе», — сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

По сообщению Минобороны России, в ночь на 13 ноября дежурными средствами ПВО над территорией страны были перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Были атакованы 11 регионов России, включая Ростовскую область, плюс акватория Черного моря.

