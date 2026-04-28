Система ПВО сработала в Ростовской области во время ночной атаки дронов

В ночь на 28 апреля в Ростовской области при отражении воздушной атаки был уничтожен БПЛА в Каменском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, и будет уточняться», — написал он в мессенджере «MAX».

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 186 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Они были сбиты над территориями Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

