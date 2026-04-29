Главная » Новости Ростовской области

Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в четырех районах Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Очередную атаку украинских дронов на Ростовскую область силы российской противовоздушной обороны отразили в ночь на 29 апреля.

«БПЛА были уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — сообщил утром 29 апреля глава региона Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, вВ течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

БПЛА воздушная атака Минобороны новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru