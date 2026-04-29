Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в четырех районах Ростовской области

Очередную атаку украинских дронов на Ростовскую область силы российской противовоздушной обороны отразили в ночь на 29 апреля.

«БПЛА были уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском и Шолоховском. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — сообщил утром 29 апреля глава региона Юрий Слюсарь.

По данным Минобороны РФ, вВ течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 98 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей и Республики Крым.

