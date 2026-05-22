Штормовое предупреждение: на Ростовскую область идут ливни с градом и сильным ветром

О резком ухудшении погодных условий предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным Ростгидромета, в период 15-17 часов и до конца суток 22 мая местами по региону ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с.

В связи с этим возможны обрывы линий связи и электропередачи, нарушения в работе всех видов транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения населения. Кроме того, не исключены сбои в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, подтопление пониженных участков, не имеющих естественного стока воды.

ГУ МЧС по региону настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: быть осторожными при нахождении на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами.

В случае возникновения нештатной ситуации необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

