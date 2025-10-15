Главная » Новости Ростовской области

Школьникам и студентам Дона нужно перевыпустить свои «Пушкинские карты»

В Ростовской области обладателям «Пушкинских крат» предстоит их перевыпустить из-за смены оператора федеральной программы, сообщает официальный портал донского правительства.

С 1 января 2026 года управление программой «Пушкинская карта», реализуемой в рамках национального проекта «Семья», перейдет от АО «Почта Банк» к Банку ВТБ (ПАО). Поэтому держателям «Пушкинских карт» следует подать заявление на перевыпуск до 28 декабря нынешнего года включительно или с 1 января 2026 года. Карта старого образца будет работать без изменений до 31 декабря 2025 года, а лимит перевыпущенной карты останется прежним — 5000 рублей.

В Ростовской области к проекту подключены 710 различных учреждений культуры, а пользуются «Пушкинской картой» более 292 тысяч жителей в возрасте от 14 до 22 лет.

Подробнее с информацией о сроках и порядке перевыпуска «Пушкинской карты» можно ознакомиться здесь. Самый простой способ обновить карту – воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги Культура».

Фото donland.ru

