Шесть юных героев Дона получили памятные медали за спасение людей

21 ноября в историческом парке «Россия – моя история», в Ростове, состоялась торжественная церемония награждения детей-героев памятными медалями Совета Федерации «За проявленное мужество».

Награды шести юным спасателям вручили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

Каждый из награжденных подростков проявил исключительную смелость в критической ситуации, оказав помощь людям, оказавшимся в беде.

«Герои — это всегда подвиг, а подвиг — это всегда поступок, причем, поступок во имя кого-то. Ребята совершили действия, на которые не всегда способны взрослые, зрелые люди. Вдвойне приятно, когда ответственные, важные решения дети принимают в столь юном возрасте», — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Глава региона также выразил благодарность родителям и близким, воспитавшим таких отзывчивых детей.

Андрей Яцкин отметил, что традиция чествования юных героев была учреждена главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко более десяти лет назад.

«В очередной раз здесь, на донской земле, чествуем вас, совершивших поступки не на словах. В каждом районе, в каждом уголке Донского края есть такие смелые ребята», — отметил Андрей Яцкин.

В церемонии также приняли участие заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Александр Савуков и заместитель спикера донского парламента Игорь Гуськов. Все юные герои, помимо медалей, получили ценные подарки за свои самоотверженные поступки.

В донском МЧС рассказали о подвигах детей.

Виктория Школа и Гасан Герейханов, не дожидаясь приезда спасателей, встали на борьбу с огненной стихией в хуторе Красный Маныч. Им помогали Владислав Цимбалистенко и Гор Манукян. Стойкость и слаженная командная подростков стали щитом, который смог удержать натиск огня.

Благодаря ребятам из Кагальницкого района, Артему Русскину и Михаилу Сафонову, не утонул двухлетний ребенок. Артем и Михаил в выходной день отправились на рыбалку в селе Новобатайске. Когда мальчишки рыбачили, они увидели, как малыш подошел близко к воде и упал в в водоем. Артем и Михаил не растерялись: сразу позвонили в службу спасения и позвали его родителей. Подмога подоспела вовремя — ребенка спасли.

