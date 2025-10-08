Шесть вражеских БПЛА уничтожены в Ростовской области нынешней ночью

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Пострадавших нет.

«Силы ПВО успешно отразили воздушную атаку противника, уничтожив БПЛА в Каменском и Сальском районах. На территории предприятия в Сальском районе возникло возгорание сухой травы, которое быстро локализовали и потушили. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших среди людей нет», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Из них шесть – над территорией Ростовской области.

