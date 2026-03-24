Сегодня днем под Ростовом был сбит вражеский дрон

Предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Сегодня днем 24 марта, средства ПВО работали на отражение беспилотной атаки на Ростовскую область. Сообщение об объявлении воздушной тревоги было распространено в 12.44 мск.

В 14.26 губернатор Дона Юрий Слюсарь сообщил в своем канале в МАХ о ликвидации вражеского беспилотника.

«Сегодня днем в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Аксайском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.

