Самая сильная магнитная буря года накроет Ростовскую область 7 ноября

В пятницу, 7 ноября, жителям Дона предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю 2025 года и одну из мощнейших за последние несколько лет.

Об этом сообщает Лаборатория Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Нынешняя модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая 2024 года магнитной буре высшего уровня G5. Тогда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», — пояснили астрономы.

На данный момент прогноз показывает на 7 ноября бури уровня G3-G4 — от сильных до очень сильных. Однако, при перерасчёте в течение дня, этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5.

Согласно международной шкале космической погоды, для бурь уровня G3+ характерны следующие возможные последствия: влияние на энергетику, включая ложные срабатывания защитных систем; воздействие на космические аппараты, что может привести к увеличению сноса с орбиты. А также влияние на наземные системы, такие как перебои в спутниковой навигации, проблемы с низкочастотной радионавигацией и прерывания высокочастотной радиосвязи.

6 ноября около полуночи на Земле были зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба — от G2 до G3. 7 ноября, по прогнозам ученых, возмущение магнитосферы перейдет в основную фазу. Успокоится магнитное поле к полуночи пятницы.

