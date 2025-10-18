Ягодные кусты нуждаются в ежегодной обрезке для улучшения вентиляции, увеличения урожайности, облегчения сбора ягод и защиты от вредителей и болезней.

Специалисты филиала Россельхозцентра по Ростовской области рассказали об осенней обрезке и подготовке кустарников к зиме.

В теплом климате Ростовской области обрезку проводят в период покоя кустов. Это может быть вторая половина осени, после листопада, или ранняя весна, до распускания почек. Но из-за раннего начала роста многих ягодных культур, осень становится более удобным временем для обрезки. Кусты успевают восстановиться до холодов и направить питательные вещества в молодые побеги.

Перед обрезкой необходимо удалить сорняки и опавшую листву под кустами для лучшего обзора оснований ветвей. Для работы понадобятся плотные перчатки, секатор, сучкорез с длинными ручками и антисептик для инструментов.

Обрезка черной смородины

Черная смородина требует ежегодной обрезки осенью. Плодоносящие ветви служат 4-7 лет, после чего их нужно удалять для стимуляции роста новых побегов. Сначала следует осмотреть кусты и удалить поврежденные, сухие и больные ветви. Старые, непродуктивные побеги с растрескавшейся корой и без почек вырезают у основания, не оставляя пеньков. Ветви старше 4-5 лет обрезают частично, до молодого побега замещения. При наличии темной сердцевины внутри побега, что указывает на поражение личинкой стеклянницы, побег обрезают до здоровой древесины. Необходимо:

убрать переплетающиеся и затеняющие друг друга ветви;

оставить только сильные вертикальные молодые побеги, вырезав слабые и загущающие куст;

укоротить верхушки скелетных ветвей на 2-3 междоузлия для стимулирования ветвления;

обрезать невызревшие верхушки молодых побегов до 3-5 почек;

срезы делать на 5-6 мм выше почки, направленной наружу.

В результате на взрослом кусте должно остаться 15-20 ветвей разного возраста, равномерно распределенных по сторонам.

Обрезка красной и белой смородины

Красная и белая смородина отличаются от черной смородины. На этих кустарниках не укорачивают однолетний прирост, так как ягоды формируются в верхней части побегов. Продуктивность ветвей сохраняется на протяжении 6-9 лет, поэтому омолаживающую обрезку проводят реже. Необходимо удалить больные, поврежденные, невызревшие прикорневые побеги и малопродуктивные ветви без плодоносящих веточек. Также вырезают или укорачивают перекрещивающиеся и затеняющие ветви.

Важно удалить ветви старше 9 лет у их оснований. Молодые, удачно расположенные ветви обрезают до вертикально растущего сильного побега замещения. На взрослом кусте должно быть 25-27 ветвей разного возраста. Омолаживающую обрезку лучше проводить за один раз, удаляя не более трети всех ветвей.

Обрезка крыжовника

Крыжовник при правильном уходе может плодоносить более 20 лет. Ягоды формируются на двух-трехлетних укороченных веточках и прошлогодних приростах, поэтому однолетние побеги не укорачивают. Но куст нужно прореживать для предотвращения загущения, болезней и вредителей. Следует:

удалять старые ветви с растрескавшейся корой и без плодовых почек;

обрезать или присыпать почвой ветви, растущие слишком низко у земли;

проредить куст, удаляя трущиеся, перекрещивающиеся и слабые побеги;

оставить до 20 ветвей разного возраста на взрослом кусте.

Целью обрезки является стимуляция роста молодых побегов и коротких плодоносящих веточек.

Обрезка малины

Обрезка летней малины включает удаление сухих отплодоносивших ветвей с серой растрескавшейся корой и хрупкостью. Эти ветви вырезают у самой земли, удаляют корневую поросль, оставляя до 12 сильных побегов на 1 кв.м. Молодые побеги оставляют длиной более 2 м, обрезая их на 15-30 см до сильной почки.

Обрезка ремонтантной малины может проводиться двумя способами:

1. Для получения двух урожаев за сезон: осенью удаляют прошлогодние отплодоносившие ветви, молодые побеги укорачивают наполовину.

2. Для одного урожая осенью удаляют всю надземную часть куста после сбора ягод, весной вырастают новые побеги.

Обрезка ежевики

Ежевика, как и малина, формирует урожай на прошлогодних побегах, поэтому осенью удаляют все прошлогодние ветви с растрескавшейся корой. Также вырезают поврежденные, короткие и тонкие молодые побеги, оставляя 8-10 здоровых плетей среднего размера.

Центральные плети прищипывают до 1,8-2 м, боковые — до 60 см.

Обрезка голубики

Санитарную обрезку голубики проводят в начале листопада, когда листва краснеет, а побеги становятся хорошо видны. Сначала удаляют слабые, непродуктивные и поврежденные ветви, а также те, что трутся о молодые побеги. Затем обрезают старые ветви с растрескавшейся корой старше 5 лет до молодого побега или у основания, если они загущают куст.

Удаляют мелкие, подсохшие, непродуктивные побеги внутрь куста и слабые прикорневые побеги. Также обрезают отплодоносившие ветви, растущие вниз и у земли. Старые, но продуктивные ветви можно укоротить и перевести точку роста на молодой побег. Полное формирование куста лучше отложить до весны, чтобы оценить, какие побеги хорошо перезимовали.

Обрезка жимолости

Формирующую обрезку жимолости начинают на пятый год после посадки, удаляя сухие и поврежденные ветви. Также вырезают тонкую и мелкую прикорневую поросль, которая не дает ягод, но загущает куст.

Для формирования более красивой и густой кроны прореживают середину куста, удаляя старые ветви или укорачивая их до боковых побегов. На взрослом кусте оставляют не более 12-15 равномерно расположенных, хорошо освещенных и проветриваемых ветвей.

После проведения работ собирают и уничтожают обрезки, сухие листья и растительный мусор. Срезы обрабатывают садовой замазкой после высыхания.

