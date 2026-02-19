Главная » Новости Ростовской области

Из донского региона в праздничные выходные в сторону моря и гор пойдут дополнительные поезда

Они начнут курсировать завтра, 20 февраля.

Дополнительные поезда свяжут Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский края в ближайшие праздничные и выходные дни. Об этом сообщили в СКЖД.

Поздно вечером, 20 февраля, на курорты Кавказских Минеральных Вод отправится поезд № 210/209 сообщением Ростов-Главный – Кисловодск. Он прибудет в Кисловодск 21 февраля в 10:41. Вернуться из Кисловодска этим составом можно будет 23 февраля, отправление в 23:10.

На горнолыжный курорт Роза Хутор пассажиров доставит поезд № 599/600 Ростов-Главный – Роза Хутор. Он также отправляется 20 февраля в 21:45, 21 февраля в 01:28 остановка в Краснодаре, а прибытие в Розу Хутор в 10:51. Обратный рейс в Ростов и Краснодар отправится из Розы Хутор 23 февраля в 19:47.

На морское побережье в Анапу отправится поезд № 443/444 Москва – Анапа из Ростова-на-Дону 21 февраля в 02:57, из Краснодара – в 09:39.

Фото: ТГ-канал «Телеграмма СКЖД»

