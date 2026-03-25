С апреля на Дону усилят борьбу с браконьерами, нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей

В Ростовской области с 1 апреля по 31 мая 2026 года пройдет масштабная операция «Путина-2026» по охране водных биоресурсов. Мероприятие направлено на защиту рыбы в период весеннего нереста и миграции.

Совместные рейды на водоемах и в торговых точках проведут сотрудники Главного управления МВД по региону, Пограничного управления, транспортной полиции и инспекции Рыбоохраны. Их ключевыми задачами станут пресечение браконьерства, выявление незаконного оборота водных биоресурсов, а также возвращение в естественную среду незаконно выловленной рыбы.

За нарушения в этой сфере предусмотрена серьезная ответственность. Как напоминают правоохранители, по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» с применением запрещенных орудий или в местах нереста виновным грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. В 2026 году работа по противодействию незаконному промыслу будет усилена.

Фото ГУ МВД по РО

