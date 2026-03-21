Ученые ВНИРО начали мониторинг промысла азовской тюльки в Таганрогском заливе

Исследования в Приазовье помогут определить оптимальные объемы добычи рыбы.

Ученые Южного филиала ВНИРО начали исследования в Северном Приазовье для оценки состояния рыбных запасов и среды их обитания. Эта работа имеет важное значение для устойчивого развития рыболовства в стратегически значимом регионе.

Специалисты отдела «Северо-Азовский» проводят комплексные исследования, изучая динамику популяций рыб и других гидробионтов в прибрежных экосистемах. Они анализируют факторы, влияющие на численность и размножение видов, а также отслеживают гидрологические и гидрохимические параметры среды.

С началом весенней путины стартовал мониторинг промышленного вылова. Заведующий лабораторией промышленного рыболовства Андрей Монин пояснил:

«С 12 марта ведётся наблюдение за промыслом азовской тюльки в Таганрогском заливе, у Кривой косы. Для этого используются ставные невода. В ходе мониторинга изучаются размерные и весовые характеристики уловов, их количество, а также состав прилова. Эти сведения необходимы для создания точных прогнозов численности водных биоресурсов и определения оптимальных объёмов их добычи».

Отметим, что азовская тюлька — объект коммерческого промысла. В настоящее время её добывают преимущественно кошельковыми неводами, лишь 5–10% улова получают ставными неводами на путях миграций. В Таганрогском заливе тюльку ловят ставными неводами при весенних подходах рыбы на нерест. Зимний промысел ведётся в центральной части Азовского моря.

В последние годы в Таганрогском заливе отмечается снижение улова тюльки. Это связано с тем, что вода в заливе становится более солёной. Из-за этого уменьшается площадь мест, где рыба нерестится, и сокращается количество пищи для тюльки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Таганрогском заливе временно запрещено ловить тарань и плотву.

Фото: Южный филиал ВНИРО

