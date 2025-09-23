Главная » Новости Ростовской области

С 26 сентября в Ростовской области прогнозируют ночные заморозки

С 26 сентября в Ростовской области в течение трех дней ожидаются заморозки. Об этом предупреждает региональное ДПЧС со ссылкой на АПК «Безопасный город».

В воздухе и на поверхности почвы прогнозируются понижения температуры. Во второй половине ночи и утром 26 сентября по северной половине области температура опустится до -1°…-2°. А ночью и утром 27–28 сентября местами по области температура будет -1°…-4°.

Будьте осторожны и следите за прогнозом погоды! В экстренной ситуации звоните по номеру «112».

