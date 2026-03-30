С 22 мая изменятся правила назначения единого пособия многодетным семьям Дона

Многодетные семьи в Ростовской области, чей доход незначительно превышает установленный порог, смогут вновь претендовать на единое пособие. Это стало возможным благодаря поправкам в федеральное законодательство, внесенным по поручению Президента России после прямой линии с гражданами в декабре 2025 года.

С 22 мая 2026 года право на выплату сохранится для тех семей, где среднедушевой доход выше допустимого уровня не более чем на 10%. Ранее даже минимальное превышение было основанием для отказа. Отделение Социального фонда России по Ростовской области проактивно пересмотрит все решения по заявлениям многодетных семей, принятые с января 2026 года, в связи с небольшим превышением дохода. Гражданам не потребуется повторно обращаться в ведомство – о результатах пересмотра их уведомят через личный кабинет на портале госуслуг.

Размер выплаты составит 50% от регионального детского прожиточного минимума. В 2026 году в регионе он установлен на уровне 17 269 рублей, а значит, пособие для многодетной семьи будет равно 8 634,5 рубля. Кроме того, с 1 апреля 2027 года для получения пособия вводится новое требование: заявитель должен проживать в России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Это правило не коснется тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, а также граждан – участников программы содействия добровольному переселению.

