Главная » Новости Ростовской области

С 22 мая изменятся правила назначения единого пособия многодетным семьям Дона

На чтение 2 мин Просмотров 18 Опубликовано

Многодетные семьи в Ростовской области, чей доход незначительно превышает установленный порог, смогут вновь претендовать на единое пособие. Это стало возможным благодаря поправкам в федеральное законодательство, внесенным по поручению Президента России после прямой линии с гражданами в декабре 2025 года.

С 22 мая 2026 года право на выплату сохранится для тех семей, где среднедушевой доход выше допустимого уровня не более чем на 10%. Ранее даже минимальное превышение было основанием для отказа. Отделение Социального фонда России по Ростовской области проактивно пересмотрит все решения по заявлениям многодетных семей, принятые с января 2026 года, в связи с небольшим превышением дохода. Гражданам не потребуется повторно обращаться в ведомство – о результатах пересмотра их уведомят через личный кабинет на портале госуслуг.

Размер выплаты составит 50% от регионального детского прожиточного минимума. В 2026 году в регионе он установлен на уровне 17 269 рублей, а значит, пособие для многодетной семьи будет равно 8 634,5 рубля. Кроме того, с 1 апреля 2027 года для получения пособия вводится новое требование: заявитель должен проживать в России в статусе гражданина РФ не менее пяти лет. Это правило не коснется тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, а также граждан – участников программы содействия добровольному переселению.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

многодетные семьи новости Ростовская область соцвыплаты
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru