Ростовский зоопарк 7 апреля впервые откроет свои двери бесплатно для будущих мам

В программе акции — встреча с женским консультантом и бесплатная экскурсия.

Новости Ростовской области

Ростовский-на-Дону зоопарк впервые присоединился к празднованию Всероссийского дня беременных, чтобы поддержать будущих мам и привлечь внимание к вопросам материнства.

Во вторник, 7 апреля, для женщин в «положении» вход на территорию зоопарка будет бесплатным. В рамках акции в 12.00 в Доме юннатов совместно с Всероссийским общественным движением «Матери России» состоится встреча со специалистом женской консультации. Эксперт ответит на вопросы о том, что необходимо новорожденному в первое время, как правильно пеленать ребенка и наладить грудное вскармливание.

Завершится программа праздничной прогулкой: в 13.00 от скульптуры «Олень» начнется бесплатная экскурсия по зоопарку. Для получения льготного билета будущим мамам при себе необходимо иметь паспорт и любой документ, подтверждающий беременность. Инициатива направлена на формирование культуры бережного отношения к материнству и является частью общероссийских усилий по поддержке женщин и семьи, говорится в сообщении на сайте зоопарка.

Фото Ростовского зоопарка

