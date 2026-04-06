Главная » #Здоровье

Ростовские врачи провели «ювелирную» операцию подростку с редким видом аневризмы

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Оперативное вмешательство столь высокого уровня мастерства хирургов не имеет аналогов в России.

В Ростовской области врачи провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в России, спасая жизнь подростка с редким заболеванием. Хирурги Областной детской клинической больницы успешно прооперировали 14‑летнюю пациентку с аневризмой брызжеечной артерии — патологией, которая за последние два десятилетия в мировой практике встречалась у детей не более десяти раз, причем каждый случай был уникальным.

Операцию выполнила мультидисциплинарная бригада под руководством сердечно‑сосудистого хирурга Анатолия Филоненко, в которую вошли Рачик Гаспарян, Илимдар Биналиев и анестезиолог‑реаниматолог Наталья Путилина. Вмешательство требовало ювелирной точности, поскольку аневризма срослась с соседними органами, и каждое движение могло стать решающим. Врачи не только удалили опасный очаг и восстановили поврежденный сосуд, сохранив все органы, но и обошлись без искусственных имплантов, что в будущем дает девочке возможность стать матерью.

Пациентка была выписана домой уже через девять дней после операции и сейчас проходит реабилитацию и контрольные обследования. Глава региона Юрий Слюсарь поблагодарил медиков за самоотверженный труд и высокий профессионализм.

Отметим, что в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь в Ростовской области получили почти 43 тысячи человек, включая сложнейшие операции, такие как пересадка органов. Возможности донских больниц по проведению таких вмешательств ежегодно расширяются. В частности, с вводом в эксплуатацию отделений хирургического центра инновационных технологий Областной детской клинической больницы планируется начать проведение трансплантаций костного мозга детям, что станет первым опытом в регионе.

Кроме того, Городская клиническая больница №20 за последний год получила 87 единиц нового оборудования, что позволило вывести хирургическую и восстановительную помощь на новый уровень. Ежегодно в этом учреждении выполняется до 11 тысяч операций, из которых 250 проводятся с применением высоких технологий.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здравоохранение медицина новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru