Ростовская область вошла в ТОП популярных регионов ЮФО для отдыха в бархатный сезон

Авито Путешествия выяснили, где в Южном федеральном округе выгоднее снимать жилье в бархатный сезон.

В период бархатного сезона спрос на посуточную аренду жилья в Южном федеральном округе остается высоким. Эксперты платформы Авито Путешествия проанализировали данные о бронированиях и средних ценах на аренду, чтобы определить самые популярные направления и наиболее выгодные места для отдыха.

Путешественникам, ищущим бюджетный отдых, стоит обратить внимание на Астраханскую область. Здесь аренда квартиры обойдется в среднем в 3 000 рублей в сутки, а загородного дома — в 4 300 рублей.

Аналогичные цены на посуточную аренду квартир зафиксированы в Адыгее (2 800 рублей), однако аренда загородного дома здесь будет стоить в среднем 9 300 рублей в сутки.

В Калмыкии аренда квартиры в бархатный сезон обойдется в 3 100 рублей, а загородного дома — в 8 500 рублей. Это одно из самых доступных направлений для тех, кто мечтает о спокойном отдыхе на природе.

В Ростовской области аренда квартиры стоит в среднем 3 200 рублей в сутки, а загородного дома — 8 400 рублей.

В Волгоградской области аренда квартиры обойдется в 3 300 рублей, загородного дома — в 8 400 рублей.

Аренда жилья в Краснодарском крае обойдется чуть дороже: квартира в среднем стоит 4 600 рублей,  загородный дом — 7 700 рублей в сутки.

