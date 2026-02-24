Ростовская область вошла в топ-6 регионов России по качеству жизни

Ростовская область в общероссийском рейтинге качества жизни за год улучшила свои позиции, поднявшись с седьмого места на шестое.

Как сообщают эксперты РИА Новости, проводившие исследование, в 2025 году из 100 возможных баллов донской регион получил 71.

Согласно свежим данным, Ростовская область заняла шестое место, обогнав Ленинградскую область, которая теперь находится на седьмой строчке. Рост комплексного показателя качества жизни на Дону составил 4% по сравнению с 2024 годом. В 2023 году донской край занял девятое место в рейтинге.

Лидеры рейтинга остались прежними: первую тройку, как и год назад, занимают Москва (84,459 балла), Санкт-Петербург (84,211) и Московская область (81,842). В топ-10 также вошли соседи Ростовской области по югу: Краснодарский край сохранил четвертую позицию, а Воронежская область, улучшив свои результаты, замкнула десятку лидеров, вытеснив из нее Ханты-Мансийский автономный округ.

В нижней части рейтинга 2025 года оказались Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Экспертная оценка проводилась на основе 66 индикаторов, сформированных из более чем 100 статистических показателей. Методика учитывает широкий спектр параметров, включая материальное благополучие граждан, ситуацию на рынке труда, обеспеченность и доступность жилья, состояние окружающей среды, развитие социальной инфраструктуры и темпы экономического роста.

Фото Сергея Плишенко