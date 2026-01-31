Главная » #Бизнес

Ростовская область вошла в пятерку лидеров по объему льготного финансирования МСП

Льготные займы помогают донскому бизнесу модернизировать и расширять производство.

#Бизнес

Более 500 предпринимателей Ростовской области получили льготные займы на развитие своего дела в 2025 году. Общий объем финансирования превысил 1,5 миллиарда рублей, что позволило региону войти в пятерку лидеров страны по этому показателю согласно рейтингу Корпорации МСП.

Средства выделяются Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП») через центры «Мой бизнес» при поддержке областного правительства и министерства экономического развития.

Агентство предлагает 12 различных микрофинансовых продуктов, ориентированных на приоритетные категории, включая местных производителей, социальные предприятия и бизнес в моногородах.

«Среди приоритетных — донские бренды, производители, социальные предприятия, бизнес в донских моногородах, предприятия участников СВО и членов их семей. Всего донскими центрами «Мой бизнес» выдано 545 займов, 47% получателей льготного финансирования – бизнес сферы АПК и донские производители», – рассказал руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.

Одной из тех, кто воспользовался поддержкой, стала индивидуальный предприниматель из Батайска Зоя Галич, занимающаяся изготовлением корпусной мебели с 2008 года. Она взяла заем уже во второй раз.

«Мы выполняем индивидуальные заказы «под ключ». На заемные средства планирую выкупить оборудование у бывшего партнера, чтобы оно осталось в цеху и тем самым сохранить полный цикл производства», – поделилась предпринимательница.

Программа льготного микрофинансирования действует в регионе несколько лет, помогая малому и среднему бизнесу решать задачи по модернизации и расширению производства.

Господдержка донским предпринимателям оказывается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и региональному проекту «Малое и среднее предпринимательство». Получить консультацию по вопросам ведения бизнеса можно по телефону: 8 (804) 333-32-31, в онлайн-чате на сайте mbrostov.ru, в сообществе ВКонтакте и telegram-канале.

господдержка льготные кредиты Мой бизнес Дон предпринимательство Ростовская область центры Мой бизнес
