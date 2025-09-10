Ростовская область вошла в число регионов-лидеров по обеспечению территорий контейнерами для сбора ТКО

Также Ростовская область отмечена среди регионов, значительно увеличивших закупки специализированной техники для вывоза мусора с использованием льготного лизинга.

10 сентября глава Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в видеоконференции, которая прошла под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. Встреча была посвящена вопросам организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

В ходе совещания обсуждалась эффективность работы регионов по обеспечению муниципалитетов контейнерами для вывоза ТКО. Было отмечено, что ряд субъектов существенно увеличил темпы закупки и установки контейнеров.

«Хотелось бы выделить такие регионы, как Ростовская область, Пермский край, Самарская область, Калининградская область, Красноярский край и Краснодарский край, которые достигли наибольших объёмов закупок», — доложил вице-премьеру глава Минприроды РФ Денис Буцаев.

Напомним, на февральском совещании с представителями регионального министерства ЖКХ Юрий Слюсарь обозначил проблему упорядочения системы обращения с твердыми коммунальными отходами как приоритетную. Глава региона предложил в первую очередь приобрести мусорные контейнеры для городов и районов области, поручив провести расчеты потребности на основе заявок муниципалитетов. Из регионального бюджета на приобретение почти 14 тысяч контейнеров было выделено более 216 миллионов рублей. Дополнительно 20 миллионов рублей на эти цели выделили сами муниципалитеты.

Также Ростовская область отмечена среди регионов, значительно увеличивших закупки специализированной техники для вывоза мусора с использованием льготного лизинга. В этом году регоператор «Экоцентр» приобрел 72 специализированных автомобиля и до конца года планирует закупить еще восемь. Регоператор «Экоград-Н» к 1 ноября должен получить две новые машины.

Отметим, что ход реализации мероприятий в сфере управления ТКО и другими видами отходов в Ростовской области контролирует межведомственная рабочая группа, которую возглавляет глава региона.

