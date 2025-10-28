Ростовская область получит 663 млн рублей на развитие производства беспилотников

Донской регион вошел в число восьми субъектов России, которые получат федеральную субсидию на развитие производства беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Финансирование выделяется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», который является частью нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Соглашение с федеральным центром планируется подписать в 2025 году.

«Эта субсидия — признание высокого технологического потенциала нашего региона и результат систематической работы. 663 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на оснащение центра БАС современным технологическим оборудованием. Областной бюджет внесёт свой вклад в размере 13,5 млн», — отметил Слюсарь.

Инвестиции позволят увеличить объёмы производства, усовершенствовать существующие разработки, выпускать новые комплексы.

Как отметил губернатор, научно-производственный центр, созданный в 2024 году в Ростове, объединяет 15 резидентов. В него входят образовательная, административная и производственная инфраструктура площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров. Учредителем некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области» выступает Минпромэнерго региона.

Добавим, что Ростовская область входит в топ-10 субъектов России по числу производителей БАС и их компонентов, при этом доля региона в общем количестве таких компаний составляет 4%. Проект будет способствовать укреплению технологического суверенитета.

Фото: donland.ru