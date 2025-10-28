Главная » #Промышленность

Ростовская область получит 663 млн рублей на развитие производства беспилотников

На чтение 2 мин Просмотров 23 Опубликовано

Донской регион вошел в число восьми субъектов России, которые получат федеральную субсидию на развитие производства беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

#Промышленность

Финансирование выделяется в рамках федерального проекта «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих», который является частью нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Соглашение с федеральным центром планируется подписать в 2025 году.

«Эта субсидия — признание высокого технологического потенциала нашего региона и результат систематической работы. 663 млн рублей из федерального бюджета будут направлены на оснащение центра БАС современным технологическим оборудованием. Областной бюджет внесёт свой вклад в размере 13,5 млн», — отметил Слюсарь.

Инвестиции позволят увеличить объёмы производства, усовершенствовать существующие разработки, выпускать новые комплексы.

Как отметил губернатор, научно-производственный центр, созданный в 2024 году в Ростове, объединяет 15 резидентов.  В него входят образовательная, административная и производственная инфраструктура площадью порядка 2,5 тыс. квадратных метров. Учредителем некоммерческой организации «Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем Ростовской области» выступает Минпромэнерго региона.

Добавим, что Ростовская область входит в топ-10 субъектов России по числу производителей БАС и их компонентов, при этом доля региона в общем количестве таких компаний составляет 4%. Проект будет способствовать укреплению технологического суверенитета.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

беспилотники нацпроекты России производство Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru