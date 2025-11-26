Главная » Новости Ростовской области

Ростовская АЭС успешно прошла целевую проверку безопасности

Результаты проверки будут использоваться для повышения безопасности эксплуатации всех атомных станций.

Новости Ростовской области

На Ростовской АЭС прошла плановая целевая проверка, в ходе которой эксперты оценили состояние безопасности атомной станции, эффективность мероприятий и регламентов в области ее обеспечения.

В состав комиссии вошли 16 специалистов — представители Центрального аппарата Концерна «Росэнергоатом», Нововоронежской, Кольской, Ленинградской, Калининской, Курской атомных станций и плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

Они провели проверку предприятия по целому ряду ключевых направлений деятельности АЭС, таких как: эксплуатация, управление и организация, противоаварийное управление, инженерная поддержка, управление промышленной безопасностью, подбор, подготовка и квалификация персонала, радиационная защита и охрана окружающей среды.

Эксперты наблюдали за рабочими процессами, проводили интервью с персоналом,  проверяли документы и регламенты по инспектируемым направлениям деятельности.

В ходе проверки было выполнено свыше десятка производственных обходов, в том числе: посещение реакторного и турбинного отделения, осмотр электротехнического оборудования всех 4-х энергоблоков, спецкорпуса и азотно-кислородной станции, а также оценка состояния блочных насосных станций и резервных дизельных электростанций блоков.

По итогам мероприятия эксперты проанализировали и выявили сильные стороны Ростовской АЭС — такие как эксплуатация, управление и организация, радиационная защита и охрана окружающей среды,  подбор, подготовка и квалификация персонала, а также дали рекомендации по областям для улучшений.

«В ходе общения с экспертами мы получили новые знания и опыт. Результаты проверки — предложения по улучшению и отмеченные положительные практики дадут коллективу Ростовской атомной станции новый импульс для развития,  совершенствования производственных процессов и повышения безопасности эксплуатации», — подчеркнул главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В свою очередь руководитель группы экспертов Андрей Петров поблагодарил волгодонских атомщиков за хорошую организацию работы и открытость в вопросах безопасности. 

Комплексные проверки безопасности регулярно проводится на всех российских атомных станциях и являются одним из инструментов повышения уровня безопасности АЭС.

Фото предоставлено Ростовской АЭС

